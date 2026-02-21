Buon onomastico Eleonora oggi 21 febbraio immagini e gif da condividere sui social

Oggi, 21 febbraio, si celebra Santa Eleonora di Provenza, figura storica nota come regina consorte d’Inghilterra e duchessa d’Aquitania tra il 1236 e il 1272. La ricorrenza riguarda anche Eleonora di Savoia, figlia di Beatrice, che ha lasciato un segno importante nella storia medievale europea. Molti utenti condividono immagini e GIF sui social per onorare questa figura. Le celebrazioni si diffondono tra chi ricorda il suo ruolo e la sua influenza.

Si festeggia oggi, 21 febbraio, Santa Eleonora di Provenza, regina consorte d' Inghilterra e duchessa consorte d'Aquitania dal 1236 al 1272 (figlia di Beatrice di Savoia). Sebbene la Chiesa cattolica non abbia mai ufficializzato il suo culto, è localmente considerata una santa. Eleonora di Provenza, la chiesa cattolica non ha mai ufficializzato il suo culto. Nella sua nuova residenza inglese fu seguita da numerosi suoi parenti e connazionali, che abbandonarono la Provenza in cerca di maggior fortuna. Grazie alla sua intercessione in molti riuscirono a trovare lavoro nei pubblici uffici. Eleonora non mancò di esercitare una grande influenza, sia durante il regno di Enrico, sia nei primi anni del regno del figlio nato dalla loro unione, Edoardo I.