Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio | video gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 16 gennaio, si celebra l’onomastico di Marcello, in occasione del ricordo di San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa dal 308 al 309. Per questa occasione, sono disponibili video, gif e immagini di auguri da condividere con amici e parenti, rendendo omaggio a questa data significativa.

Si festeggia oggi, 16 gennaio, San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa della chiesa cattolica dal maggio del 308 al 1 6 gennaio del 309. Il romano salì al soglio in un periodo piuttosto difficile per la chiesa. Marcello sale al soglio pontificio dopo le persecuzioni di Diocleziano. La sanguinosa persecuzione di Diocleziano aveva lasciato il segno ed anche se con la proclamazione di Massenzio i cristiani avevano potuto far rientro a Roma, divisioni e lacerazioni avevano creato un clima di tensione. Chi aveva abiurato la fede durante il periodo delle persecuzioni chiedeva di essere riammesso alla comunione senza alcun atto di penitenza ritenendo tale procedura obsoleta.

