Buon compleanno Arrigo Sacchi Paolo Baggiani Abrëll Snarrdag…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui un noto allenatore di calcio, un giornalista e alcune figure pubbliche. Tra i festeggiati ci sono anche una conduttrice televisiva e altre persone di rilievo nel mondo dello spettacolo e dello sport. Le date segnano il passare del tempo per queste persone, senza che siano state fornite ulteriori informazioni sui loro percorsi o attività.

Buon compleanno Abrëll Snarrdag, Paolo Baggiani, Simona Ventura, Chiara di Paola, Arrigo Sacchi, Alfio Marchini, Solvejg d’Assunta, Ali MacGraw, Guido Podestà, Saverio Marconi, Fiammetta, Paolo Conti, Vincent Bolloré, Alberto Zaccheroni, Giancarlo Antognoni, Gianfranco Miccichè, Roberto Pruzzo, Sandro Veronesi, Susan Boyle, John Elkann, Cristiano Doni, Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, Duvan Zapata. Oggi 1° aprile compiono gli anni: Abrëll Snarrdag, ittiologo; Chiara di Paola, reporter free lance; Paolo Baggiani, giornalista; Marisa Borini, pianista, attrice; Ettore Rotelli, giurista, politico; Sergio Siracusa, generale; Giuseppe Galvanin, ex calciatore Marzotto, Trani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Arrigo Sacchi, Paolo Baggiani, Abrëll Snarrdag… Articoli correlati Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité…Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Carlo Molè, politico. Buon compleanno Paolo del Debbio, Alessandro Sallusti…Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore. Tutti gli aggiornamenti su Arrigo Sacchi Temi più discussi: Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: i trionfi col Milan, il legame con Berlusconi e le ombre del suo integralismo; Ottanta voglia di Sacchi; Arrigo Sacchi compie ottant’anni tra Milan e Napoli; Compie 80 anni Arrigo Sacchi, portò il Milan a diventare leggenda e rivoluzionò il calcio italiano. Da Fusignano al tetto del mondo Sacchi, 80 anni da rivoluzionarioIl compleanno dell'uomo che ha cambiato il calcio italiano: tutto iniziò a Rimini a metà anni '80 in serie C, poi il Parma e quella vittoria col Milan a San Siro in coppa Italia che conquistò Silvio B ... panorama.it Gli 80 anni di Arrigo Sacchi: colori e parole di una rivoluzione per un Milan «intenso»Il tecnico che rivoluzionò il calcio italiano con il Milan degli anni Ottanta, dividendo ancora oggi estimatori e detrattori, compie 80 anni e resta un riferimento imprescindibile tra un prima e un do ... corriere.it #HappyBirthday Tanti auguri a #ArrigoSacchi L'ex allenatore compie oggi #80anni - facebook.com facebook ARRIGO SACCHI FA 80 ANNI! PAOLO CONDO’ ESALTA LA RIVOLUZIONE ZONISTA DELL’EX CT... x.com