Bosnia-Italia le pagelle degli Azzurri Gattuso non classificato Bastoni da 3

L’Italia è uscita sconfitta dalla partita contro la Bosnia a Zenica, con una sconfitta ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. Durante l’incontro, l’Italia ha segnato con Moise Kean, ma ha concluso la partita in dieci uomini a causa di un cartellino rosso a Bastoni. La Bosnia ha pareggiato grazie a Tabakovic e ha poi vinto ai rigori con un punteggio di 4-1.

Zenica, 1° aprile 2026 – L’Italia esce dal campo con una sentenza che va oltre il punteggio. A Zenica gli Azzurri vanno avanti con Moise Kean, restano in dieci per il rosso a Bastoni, si fanno riprendere da Tabakovic e poi crollano ai rigori, dove la Bosnia non perdona e chiude 4-1. È la terza esclusione consecutiva dal Mondiale, un dato che da solo basterebbe a raccontare il disastro. Ma questa volta c’è di più: non è solo un fallimento storico, è un fallimento tecnico, evidente, pesante, quasi umiliante. Gattuso aveva confermato l’undici che aveva battuto l’Irlanda del Nord, con il 3-5-2 e la coppia Kean-Retegui davanti. Una scelta che già alla vigilia sapeva di prudenza travestita da continuità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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