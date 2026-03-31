Nella sfida di spareggio per i prossimi Mondiali, la nazionale italiana ha subito una sconfitta per 5-2 ai rigori contro la Bosnia. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari, prima di decidere agli shootout. Durante l'incontro, un errore difensivo ha coinvolto il difensore Bastoni, mentre i voti dei giocatori sono stati pubblicati con i riconoscimenti ai migliori e ai peggiori in campo.

Voti, top e flop della sfida dello spareggio valevole per la partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio L’incubo continua. Dopo la sconfitta nello spareggio del 2018 (per opera della Svezia) e quello del 2022 (per mano della Macedonia del Nord), l’Italia viene battuta anche dalla Bosnia ed è costretta a dire addio alla partecipazione ai prossimi Campionati del Mondo. La sfida disputata al Bilino Polje di Zenica ha premiato la Bosnia. Dopo Ventura e Mancini anche Gennaro Gattuso fallisce le qualificazioni al Mondiale. Per la terza edizione consecutiva, l’Italia sarà costretta a guardare la massima competizione per nazioni da casa. L’ultima volta in cui gli azzurri hanno preso parte alla fase finale di un Mondiale resta il 2014. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Bosnia-Italia 5-2 (dcr): Bastoni tradisce Gattuso. L’incubo continua

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