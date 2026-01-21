Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi la notizia sulla figlia di un anno | dov’è ora

La notizia riguardante Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi, si concentra ora sulla sua famiglia, in particolare sulla figlia di un anno. Dopo le recenti tappe investigative, si apre un nuovo capitolo dedicato alla sepoltura e al ricordo, segnando un momento di passaggio nel corso di questa drammatica vicenda.

La vicenda di Alessandro Venier torna oggi al centro dell’attenzione con un passaggio formale che segna la fine di una fase investigativa e l’inizio di un tempo diverso, quello della sepoltura e del ricordo. Una storia familiare precipitata nel buio, che ha scosso profondamente una comunità intera e che continua a lasciare dietro di sé interrogativi, dolore e conseguenze destinate a durare nel tempo. >> “Com’è morto”. Alessandro Venier, orrore dall’autopsia: cosa è stato accertato La Procura della Repubblica di Udine ha infatti rilasciato il nullaosta alla sepoltura di Alessandro Venier, l’uomo di 35 anni ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna a Gemona, in provincia di Udine.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La perizia sull'omicidio di Alessandro Venier: "Morto per soffocamento e mix di farmaci. Poi la madre lo ha fatto a pezzi"La perizia sull'omicidio di Alessandro Venier evidenzia che la sua morte è stata causata da soffocamento e overdose di farmaci.

Leggi anche: Alessandro ucciso e fatto a pezzi, la terribile scoperta dopo l’orrore: “Tutti arrestati”

«Alessandro Venier ucciso da overdose di farmaci e soffocamento»: l'esito della perizia sul 35enne ucciso da mamma Lorena e dalla compagna MailynGEMONA (UDINE) - Alessandro Venier è morto per overdose di farmaci e soffocamento. È la conclusione a cui è giunta la perizia medico-legale e tossicologica sui resti ... ilgazzettino.it

Alessando Venier ucciso e fatto a pezzi, la figlia di un anno è ancora ospite in una struttura protetta. Funerali: arriva l'ok dopo sei mesiLa Procura della Repubblica di Udine ha rilasciato il nullaosta alla sepoltura di Alessandro Venier, l'uomo di 35 anni ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna a ... corriereadriatico.it

Alessandro Venier è morto per soffocamento e overdose di farmaci. Poi il suo cadavere è stato fatto a pezzi dalla madre, Lorena Venier, con l'aiuto della compagna della vittima, Mailyn Castro Monsalvo. Questa è la conclusione contenuta nella perizia medico- - facebook.com facebook