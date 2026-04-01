La Nazionale di calcio ha subito un'ulteriore sconfitta nel torneo mondiale, segnando il terzo insuccesso consecutivo. Nonostante il vantaggio firmato da Kean, la squadra si è trovata in dieci uomini dopo il cartellino rosso a Bastoni e ha subito un’umiliante eliminazione ai rigori contro la Bosnia. La partita ha evidenziato diverse difficoltà della formazione italiana durante tutto l’incontro.

Le lacrime di Rino Gattuso. Trattenute, fino alla fine, anche davanti ai microfoni della Rai che lo hanno intervistato dopo la sconfitta più dura: ai rigori, contro la Bosnia. Siamo fuori dai Mondiali, per la terza volta di fila. «Chiedo scusa, non ce l'ho fatta», dice Gattuso. «Mi dispiace. Ma non è giusto». Leggi le reazioni complete (Paolo Tomaselli, inviato a Zenica) Resistere non serve a niente, l’Italia è fuori dal mondo e al Mondiale ci va la piccola Bosnia d’acciaio. Gli azzurri, in 10 per l’espulsione di Bastoni per oltre 80 minuti si perdono ai rigori nel labirinto di Zenica e tornano a casa, per guardare un’altra volta dalla spiaggia la Coppa degli altri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Apocalisse Italia, il Mondiale salta per la terza volta di fila. Kean illude gli azzurri, la Bosnia ci umilia ai rigori

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