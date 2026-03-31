L’Italia ha concluso la partita di playoff contro la Bosnia Erzegovina con una sconfitta ai rigori, 5-2, che ha impedito la qualificazione ai Mondiali di calcio. La finale si è giocata in un match deciso ai tiri dal dischetto, dopo i tempi regolamentari e supplementari. La manifestazione si terrà dal 11 giugno al 19 luglio nei paesi del Nord America.

L'Italia ha perso ai rigori 5-2 la finale dei playoff contro la Bosnia Erzegovina che ottiene la qualificazione ai Mondiali di calcio, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio, in Canada, Messico e Stati Uniti. Gli azzurri del Ct Rino Gattuso sono passati in vantaggio grazie al gol di Kean al 15', ma dal 41' del primo tempo hanno sofferto, giocando in 10 uomini per l'espulsione di Bastoni. Nella ripresa il pareggio della Bosnia è stato siglato da Tabakovic al 79'. Nulla è cambiato nei tempi supplementari e ai calci di rigore hanno sbagliato Pio Esposito e Cristante, condannando l'Italia alla sconfitta. Per la terza volta consecutiva gli azzurri non disputeranno i Mondiali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Catastrofe Italia, Kean la illude ma il Mondiale salta per la terza volta di fila

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