Quattro persone hanno patteggiato in relazione a episodi di maltrattamenti presso una residenza sanitaria assistenziale. Le accuse riguardano maltrattamenti, esercizio abusivo della professione di infermiere e gestione dell’ente senza autorizzazioni. Sono coinvolti responsabili e dipendenti della struttura, che si trovano sotto indagine per aver legato e lasciato anziani sporchi a fissare il vuoto.

SETTEVILLE (BELLUNO) - Maltrattamenti, esercizio abusivo della professione di infermiere e gestione senza autorizzazioni: sotto accusa responsabili e dipendenti della casa vacanze per anziani di Alano di Piave, gestito dalla Cooperativa San Vincenzo. Per questi fatti, che si sono protratti per almeno 5 anni, sono finite sul banco degli imputati 9 persone, a vario titolo coinvolte nell’inchiesta scattata nel maggio del 2023, dopo le segnalazioni di una ex dipendente. Ieri davanti al gup Elisabetta Scolozzi hanno patteggiato un anno e 4 mesi quattro dei nove indagati: Maria Iavazzo, 32 anni di Pederobba, presidente del consiglio di... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Anziani maltrattati nella Rsa di Alano, legati e lasciati sporchi a fissare il vuoto: patteggiano in 4

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