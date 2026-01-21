Anziani degenti maltrattati nella Rsa di Dizzasco picchiati e umiliati | la Procura chiede 7 condanne

La Procura di Como ha avanzato richieste di condanne contro sette operatori della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, accusati di aver maltrattato anziani degenti attraverso violenze e umiliazioni. L'inchiesta, condotta dal pubblico ministero Alessandra Bellù, ha portato alla luce comportamenti gravi e lesivi della dignità delle persone anziane affidate alle cure della struttura.

Dizzasco (Como), 21 gennaio 2026 – Richieste di condanne tutt’altro che lievi sono giunte ieri dal pubblico ministero Alessandra Bellù per i sette operatori sociassistenziali imputati di maltrattamenti agli anzian i degenti della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco. Il processo, in corso con rito abbreviato davanti al gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, si sta discutendo in conseguenza del mancato accordo con la Procura, su possibili proposte di patteggiamento ipotizzate all’indomani della notifica della richiesta di processo con giudizio immediato. Anziani presi a calci, insultati, spaventati e umiliati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani degenti maltrattati nella Rsa di Dizzasco, picchiati e umiliati: la Procura chiede 7 condanne Leggi anche: Anziani maltrattati e minacciati in una Rsa per 2 anni: indagati 4 operatori sociosanitari Leggi anche: Sei morti nel rogo nella Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque persone La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Anziani degenti maltrattati nella Rsa di Dizzasco, picchiati e umiliati: la Procura chiede 7 condanne; La Procura chiede due anni per la oss accusata di maltrattamenti al Tapparelli di Saluzzo. Anziani maltrattati con sadica soddisfazioneAvrebbero dovuto accudire e proteggere gli anziani ospiti della casa di riposo di Vezzano ‘Le Esperidi’, alcuni dei quali affetti da malattie: secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, quattro ... ilrestodelcarlino.it «Maltrattati nella casa anziani» Chiesta condanna del titolareIl caso giudiziario dell’alloggi per anziani di Vistarino, finito al centro di un processo per maltrattamenti, si avvia verso la sentenza. La procura di Pavia ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo ... laprovinciapavese.gelocal.it Una bellissima giornata trascorsa assieme agli amici del Lions Club e del Leo Club Santa Teresa di Riva, ai degenti dell'Oasi Sant'Antonio, agli anziani ed alle famiglie disagiate di Furci Siculo. Un momento di convivialità, di aggregazione, di condivisione, di s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.