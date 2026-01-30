Grottaferrata anziani legati e insultati nella Rsa Ugl Salute ai giudici | Tolleranza zero e sanzioni esemplari
A Grottaferrata, una vicenda grave scuote la Rsa. Gli anziani non autosufficienti vengono trovati legati, sedati e insultati, in condizioni che nulla hanno a che vedere con un'assistenza dignitosa. L'Ugl Salute chiede ai giudici tolleranza zero e sanzioni esemplari contro chi si rende responsabile di questi abusi.
«Ai Castelli Romani anziani non autosufficienti maltrattati, sedati, legati e insultati, in un contesto che nulla ha a che vedere con l'assistenza e la dignità della persona». Ugl Salute esprime la più ferma e totale condanna per i gravissimi fatti emersi dall'inchiesta della Procura di Roma sulla Rsa di Grottaferrata, ai Castelli Romani. «Siamo di fronte a episodi di una crudeltà inaccettabile, che colpiscono le fasce più fragili della nostra società - dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano - Gli anziani devono essere tutelati, curati e rispettati, non ridotti a oggetti da immobilizzare e sedare per mera comodità organizzativa». 🔗 Leggi su Iltempo.it
