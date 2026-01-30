A Grottaferrata, una vicenda grave scuote la Rsa. Gli anziani non autosufficienti vengono trovati legati, sedati e insultati, in condizioni che nulla hanno a che vedere con un'assistenza dignitosa. L'Ugl Salute chiede ai giudici tolleranza zero e sanzioni esemplari contro chi si rende responsabile di questi abusi.

«Ai Castelli Romani anziani non autosufficienti maltrattati, sedati, legati e insultati, in un contesto che nulla ha a che vedere con l'assistenza e la dignità della persona». Ugl Salute esprime la più ferma e totale condanna per i gravissimi fatti emersi dall'inchiesta della Procura di Roma sulla Rsa di Grottaferrata, ai Castelli Romani. «Siamo di fronte a episodi di una crudeltà inaccettabile, che colpiscono le fasce più fragili della nostra società - dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano - Gli anziani devono essere tutelati, curati e rispettati, non ridotti a oggetti da immobilizzare e sedare per mera comodità organizzativa». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grottaferrata, anziani legati e insultati nella Rsa. Ugl Salute ai giudici: "Tolleranza zero e sanzioni esemplari"

Approfondimenti su Grottaferrata Anziani

Sono stati completati i lavori presso la Rsa “Vici-Giovannini” per la realizzazione di 8 mini-appartamenti destinati ad anziani non autosufficienti.

La Procura di Como ha avanzato richieste di condanne contro sette operatori della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, accusati di aver maltrattato anziani degenti attraverso violenze e umiliazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Grottaferrata Anziani

Casa di riposo lager a Grottaferrata, anziani legati e lasciati sporchi, sette misure cautelariROMA - E' stata la denuncia di un familiare a far scoprire l'orrore vissuto da diversi ospiti della struttura per anziani Domus Mitreo di Grottaferrata. Ripe ... etrurianews.it

Anziani lasciati nelle loro urine, legati e addormentati con i sonniferi nella casa di riposo lagerSette le misure cautelari. I provvedimenti sono stati mossi contro sei operatrici socio assistenziali e del responsabile della comunità alloggio per anziani ... romatoday.it

REMS di Ceccano e Pontecorvo: l’UGL Salute Frosinone denuncia gravi carenze organiche e finanziamenti “fantasma” - facebook.com facebook

Forti ritardi nell'attivazione delle case di comunità con i fondi del pnrr..sul Il Nuovo Molise la posizione della UGL Salute @UGLConf x.com