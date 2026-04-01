Durante una cena di Natale in famiglia, due persone sono state trovate decedute, apparentemente avvelenate. Le autorità hanno confermato che non si trattava di cibo avariato, ma di veleno inserito intenzionalmente nel pasto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare i responsabili. La procura ha aperto un procedimento per omicidio volontario.

Campobasso – Non era cibo avariato, era veleno. E qualcuno lo aveva messo lì apposta. La morte di Sara Di Vita, liceale di 15 anni, e di sua madre Antonella Di Jelsi, ragioniera di 50, avvenuta a pochi giorni dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso, cessa di essere (solo) una tragica negligenza medica e si trasforma in qualcosa di più oscuro: un duplice omicidio premeditato, orchestrato con una sostanza che la storia conosce come il ‘veleno delle spie’: la ricina. Estratta dai semi della pianta di ricino, è invisibile, inodore, letale in dosi microscopiche, capace di uccidere senza lasciare tracce evidenti, almeno finché non si cercano quelle giuste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antonella e la figlia Sara uccise alla cena di Natale in famiglia con il veleno delle spie. “Duplice omicidio premeditato”

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