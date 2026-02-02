Il primo assegno di Apple vale una fortuna | sul documento la firma originale di Steve Jobs

Il primo assegno di Apple, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak nel marzo del 1976, è stato venduto a un prezzo incredibile: oltre due milioni di dollari. La cifra sorprende, ma ancora più sorprendente è il documento stesso, che porta la firma originale di Jobs. La vendita si è conclusa di recente e ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti di tecnologia.

