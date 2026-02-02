Il primo assegno di Apple vale una fortuna | sul documento la firma originale di Steve Jobs
Il primo assegno di Apple, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak nel marzo del 1976, è stato venduto a un prezzo incredibile: oltre due milioni di dollari. La cifra sorprende, ma ancora più sorprendente è il documento stesso, che porta la firma originale di Jobs. La vendita si è conclusa di recente e ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti di tecnologia.
Firmato da Jobs e Wozniak nel marzo 1976, il primo assegno di Apple è stato venduto per oltre due milioni dollari. Il cimelio precede la fondazione ufficiale del brand e simboleggia l'inizio della rivoluzione del personal computer.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Steve Jobs Wozniak
Il fratello di Jake Paul tenta di scippare la collana ad Anthony Joshua sul ring: vale una fortuna
Ha inventato il touch screen, negandolo a Steve Jobs, ora Federico Faggin racconta: “Sono uscito dal corpo, so da dove veniamo”
Federico Faggin, inventore del touch screen e figura chiave nello sviluppo dei microprocessori, condivide la sua esperienza e riflessioni: “Sono uscito dal corpo, so da dove veniamo.
Ultime notizie su Steve Jobs Wozniak
Argomenti discussi: Pagamenti INPS febbraio 2026: calendario completo e aggiornamenti previdenziali; Apple, il primo assegno della sua storia battuto all'asta per 2,4 milioni di dollari; Assegno di inclusione 2026, ecco le date dei pagamenti fino a dicembre: il calendario Inps; Assegno di Inclusione 2026: Guida all’invio della domanda online.
Apple, il primo assegno della sua storia battuto all'asta per 2,4 milioni di dollariIl lotto più importante e costoso della 'Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction' ... hdblog.it
Steve Jobs, all'asta il primo assegno di Apple, i papillon e i nastri musicali del fondatore del giganteNel 1990 la madre di John Chovanec sposò Paul Jobs, il padre di Steve Jobs. Chovanec non fu mai particolarmente legato al fratellastro, che all’epoca era amministratore delegato di Pixar e NeXT, ma i ... wired.it
La Pixar film nasce il 3 febbraio 1986 dall'intuizione di Steve Jobs, forte dell'abilità di John Lasseter nella narrazione e nell'animazione - facebook.com facebook
Un assegno firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, il n. 1 di Apple datato 16 marzo 1976, è stato venduto all'asta per 2,4 milioni di dollari. Record per un assegno firmato all'asta pubblica. #apple #stevejobs #stevewozniak x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.