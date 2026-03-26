Lunedì 30 marzo entra in vigore l'ordinanza firmata dal prefetto di Lecco, che istituisce una zona a vigilanza rafforzata nel centro della città. Il provvedimento, protocollato il 24 marzo, prevede il divieto di stazionamento ingiustificato nell’area tra la stazione ferroviaria e altre zone limitrofe. Sono stati inoltre annunciati controlli con l’impiego di unità cinofile.

Protocollato il provvedimento con cui istituisce il divieto di stazionamento nell'area stazione-centro storico. Valido fino al 30 giugno, colpisce chi ha precedenti penali specifici e si rende protagonista di comportamenti aggressivi o molesti. Chi trasgredisce rischia anche il penale, mentre s'investe sulle unità cinofile L'ordinanza c'è, è firmata e da lunedì 30 marzo operativa. Il prefetto Paolo Ponta ha protocollato martedì 24 marzo il provvedimento che istituisce la zona a vigilanza rafforzata nel cuore di Lecco: il divieto di stazionamento ingiustificato nell'area compresa tra la stazione ferroviaria e il centro storico entra in vigore il 30 marzo 2026 e resterà attivo fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Zona rossa a Lecco: l'ordinanza è firmata, scatta lunedì 30 marzo. E arrivano i cani

Articoli correlati

Omicidio a Lecco, la stazione diventa una zona rossaTracciato il quadro della sicurezza nel centro cittadino e richiamate le misure già adottate, il Prefetto ha proposto l’istituzione di una zona a...

GPS 2026, cresce l’attesa per l’ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 9 febbraio alle 14:30Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Tutto quello che riguarda Zona rossa

Temi più discussi: Il centro di Lecco diventa zona rossa. Calolzio e Olginate osservate speciali; Lecco, arriva la zona rossa: controlli serrati tra stazione e centro; ZONA ROSSA LECCO/LEGA: RICONOSCIUTI CONTESTI CRITICI, SERVE STRATEGIA; A Lecco istituita la zona rossa. Attenzione alta anche su Calolzio e Olginate.

ISTITUITA LA ZONA ROSSA A LECCO. MONITORATE ANCHE CALOLZIO E OLGINATELECCO – Maggior presidio del territorio, prevenzione della criminalità e tutela della vivibilità urbana. Sono gli obiettivi alla base della decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurez ... lecconews.news

Risse e violenze in città. La zona rossa non bastaLecco, ancora aggressioni dopo l’omicidio a due passi dalla stazione. Il sindaco: La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino. msn.com

Caso di aviaria in un allevamento in Toscana: scatta la "zona rossa" - facebook.com facebook