Zhegrova ‘dimenticato’ anche in Nazionale? Il rebus dell’esclusione e l’X Factor per il Kosovo Dentro al momento dell’esterno della Juventus

Negli ultimi tempi, il calciatore è stato escluso dalla nazionale del Kosovo, suscitando domande sulla sua presenza in campo e sui motivi di questa scelta. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che cercano di capire le ragioni dietro questa esclusione. Nel frattempo, il calciatore ha vissuto un momento di difficoltà anche a livello di club, con un’attenzione crescente sulla sua posizione e sul ruolo che può ricoprire.

di Paolo Rossi Zhegrova ‘dimenticato’ dalla sua Nazionale? Il rebus dell’esclusione e l’X Factor del Kosovo. Qual è il momento dell’esterno della Juventus. C’è un’assenza che fa rumore nelle scelte del commissario tecnico del Kosovo per la delicata sfida di stasera contro la Turchia: Edon Zhegrova partirà ancora una volta dalla panchina. Un’esclusione pesante, che fa il paio con quella di pochi giorni fa contro la Slovacchia, gara in cui l’esterno offensivo non ha collezionato nemmeno un minuto sul terreno di gioco. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il rebus dell’esclusione. Vedere il talento cristallino in forza alla Juve seduto a bordo campo solleva inevitabili interrogativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova ‘dimenticato’ anche in Nazionale? Il rebus dell’esclusione e l’X Factor per il Kosovo. Dentro al momento dell’esterno della Juventus Articoli correlati Zhegrova emoziona i tifosi: FOTO meravigliosa dell’esterno della Juventus con il piccolo MarsBoga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che… La rivelazione Calciomercato Juve, Marcus Thuram non arriverà in... Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momentodi Redazione JuventusNews24Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero con il club bavarese. Contenuti e approfondimenti su Zhegrova 'dimenticato' anche in... Juve, Zhegrova è uscito dai radar: ai margini anche con il Kosovo, il futuro è in bilico!Zeppetta è il soprannome - lo ha coniato Spalletti - che deve al suo tocco tipico: uno scavino per eludere l’intervento avversario. È un trucco di magia: l’intento sarebbe quello di far scomparire i ... msn.com Juve e Fantacalcio, Zhegrova a secco di bonus anche in NazionaleLa Juventus prosegue il lavoro alla Continassa, nonostante un gruppo fortemente rimaneggiato vista la numerosa assenza - 15 - di calciatori in giro per l'Europa e il Mondo. I bianconeri torneranno in ... fantacalcio.it