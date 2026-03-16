Zhegrova emoziona i tifosi | FOTO meravigliosa dell’esterno della Juventus con il piccolo Mars

Zhegrova ha condiviso sui social una foto in cui appare insieme al piccolo Mars, attirando l’attenzione dei tifosi. L’immagine mostra l’esterno della Juventus in un momento di intimità, suscitando emozioni tra i fan del giocatore kosovaro. La pubblicazione ha subito raccolto numerosi commenti e reazioni, dimostrando l’affetto dei sostenitori nei confronti del calciatore.

Boga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che. La rivelazione Calciomercato Juve, Marcus Thuram non arriverà in bianconero a giugno. Ecco dove potrebbe giocare il francese in caso di addio all’Inter Kostic Juventus, destino segnato per l’esterno serbo. Ecco che cosa succederà a giugno David verso l’addio alla Juve: quel club vuole sfruttare gli eccellenti rapporti coi bianconeri. Ultime Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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