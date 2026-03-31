Zeudi Di Palma ha condiviso un video in cui insegna il dialetto napoletano alla sua nuova fidanzata. Nel filmato, Zeudi pronuncia la frase “Sei la mia vita” in napoletano, attirando l’attenzione dei follower. Il video ha ricevuto molte visualizzazioni e commenti positivi. La scena mostra un momento di complicità tra i due, con Zeudi che si cimenta nella lezione linguistica.

Zeudi Di Palma a lezione di napoletano con la sua nuova fidanzata: il video ammalia i fan. É bastato un “Sei la mia vita” pronunciato in napoletano da Zeudi per ammaliare milioni e milioni di fan. C’è qualcosa di irresistibilmente affascinante quando due mondi si incontrano. soprattutto se uno dei due parla napoletano. È quello che sta succedendo tra Zeudi Di Palma e la sua fidanzata inglese, protagonista insieme a lei di una scena che ha fatto sorridere (e sciogliere) i fan. Niente red carpet questa volta, niente pose studiate: solo un momento quotidiano trasformato in spettacolo. Zeudi, con l’ironia e la naturalezza che la contraddistinguono, si improvvisa insegnante di napoletano, dando vita a una “lezione” tanto spontanea quanto esilarante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zeudi Di Palma, lezione di napoletano per la sua nuova fidanzata

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