Case popolari gli obiettivi da raggiungere con i fondi Fesr Incontro tra Ater e Regione

L'incontro tra Ater e Regione si è concentrato sugli obiettivi di miglioramento dell'edilizia residenziale pubblica, con particolare attenzione all’efficienza energetica e al recupero di immobili inutilizzati. I fondi Fesr rappresentano un’opportunità per rafforzare il patrimonio abitativo e favorire un miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali. Un'occasione per pianificare interventi concreti e sostenibili nel settore delle case popolari.

Rafforzare l'edilizia residenziale pubblica, migliorare l'efficienza energetica degli edifici e recuperare immobili oggi inutilizzati per restituirli alla collettività: questi gli obiettivi al centro dell'incontro che c'è stato ieri tra il presidente dell'Ater di Latina, Enrico Dellapietà, il.

