Dopo un 2026 ricco di impegni, l'attrice ha annunciato di prendersi una pausa. La decisione arriva in un momento in cui molti progetti sono ancora in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa temporanea interruzione. La notizia ha suscitato attenzione tra fan e media, che attendono ulteriori informazioni sulla durata e le ragioni di questa scelta.

Dopo un 2026 che si rivelerà molto intenso per lei, l'attrice ha annunciato un periodo indeterminato di assenza dai set cinematografici e dalle apparizioni in pubblico Nel pieno della promozione di The Drama, il suo ultimo film, Zendaya ha confessato l'intenzione di prendersi una pausa e allontanarsi per un po' di tempo dai set cinematografici dopo un 2026 che sarà decisamente molto intenso per lei. Quest'anno, infatti, usciranno ben quattro film - e non pellicole qualunque, ma tra le più attese dal pubblico - con l'attrice nel cast principale, se non addirittura fra i protagonisti. I motivi dell'imminente pausa di Zendaya "Spero solo che quest'anno non vi stanchiate di me", ha dichiarato l'attrice durante il programma "Big Ticket" di Fandango. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zendaya si prende una pausa: quali sono i motivi dell'addio temporaneo?

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