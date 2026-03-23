Conte si prende una pausa | ecco le motivazioni

L’idea non nasce per caso. Già in passato, dopo la sconfitta contro il Bologna, Conte aveva deciso di fermarsi per ricaricare le energie. Una scelta che all’inizio aveva fatto discutere, ma che col tempo si è rivelata utile per ritrovare equilibrio e risultati. Ora la situazione sembra ripetersi. Secondo quanto riportato, l’allenatore starebbe valutando un breve stop durante la sosta, con l’obiettivo di arrivare più lucido e carico al rush finale. Non si tratta di un segnale di stanchezza o di resa, ma piuttosto di una strategia precisa: staccare per ripartire più forte. Conte, infatti, è sempre stato molto coinvolto nel progetto Napoli, come dimostra la sua presenza costante anche nelle attività del club, dalle partite della Primavera agli allenamenti quotidiani. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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