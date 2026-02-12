Paestum alligatore nei canali | notizia falsa l’immagine era generata con l’IA

Dopo aver diffuso l’allarme per un alligatore nei canali di Paestum, le verifiche hanno chiarito che la notizia era falsa. L’immagine circolata online era in realtà generata con l’intelligenza artificiale. Nessun animale esotico è stato avvistato nei canali di Laura. La vicenda si è conclusa con una smentita ufficiale, scongiurando i timori dei residenti e dei visitatori.

L'avvistamento dell'"alligatore" nei canali consortili in località Laura, notizia che avevamo pubblicato nei giorni scorsi, si è rivelato falso. Dopo ulteriori verifiche e riscontri, non emergono conferme attendibili sulla presenza del rettile nell'area. In particolare, l'immagine circolata online e ripresa da diverse condivisioni risulta essere stata generata con intelligenza artificiale, elemento che ha contribuito in modo decisivo alla diffusione della segnalazione. Alla luce di quanto emerso, ZON rettifica quanto precedentemente riportato. L'episodio evidenzia ancora una volta quanto sia facile, oggi, che contenuti artificiali (foto e video) possano alimentare allarmi o ricostruzioni prive di fondamento.

