Avellino truffa telefonica sventata | anziano allarmato da una falsa notizia di incidente

Un anziano di Avellino ha evitato di cadere in una truffa telefonica. In pochi minuti, una voce al telefono gli ha raccontato di un incidente grave, cercando di spaventarlo. L’uomo, però, ha mantenuto la calma e ha capito subito che si trattava di una menzogna, evitando di fornire soldi o informazioni. La vicenda si è conclusa senza danni per lui, ma mette in guardia altri anziani sui rischi delle truffe via telefono.

AVELLINO – Succede in pochi minuti, attraverso una voce al telefono e una notizia costruita per colpire nel punto più sensibile. È quanto accaduto oggi ad Avellino, dove un uomo di 83 anni è stato raggiunto da una chiamata sul telefono fisso.Dall'altra parte della linea, qualcuno gli ha detto che.

