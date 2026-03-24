Florence Knockin’ On You La città al centro del film | È una presenza viva

Fra i film che compongono il programma di questa edizione del Korea Film Festival, in corso a La Compagnia, ce n’è uno quasi completamente girato a Firenze. E che porta Firenze anche nel titolo: ’ Florence Knockin’ On You ’, che si potrebbe tradurre con ’Firenze bussa da te’. Il titolo originale è ancora più chiaro: ’Firenze’. Il film è stato proiettato in anteprima nazionale ieri alla Compagnia, alla presenza del regista Lee Chang-yeoul che questo pomeriggio tiene un incontro con gli appassionati a Palazzo Bastogi (ingresso con prenotazione obbligatoria tramite mail: [email protected]). "Firenze non è una semplice location, è una presenza viva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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L’ultimo dei tre incontri speciali con i registi non poteva che essere quello con il regista Lee Chang-yeoul di “Florence Knockin’ on Youn”. Avrete l’occasione di incontrare il regista e scoprire i segreti della sua pellicola girata proprio a Firenze! Martedì, facebook