Cinema dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest
Dal 19 al 28 marzo, il Florence Korea Film Fest torna a Firenze, portando in scena una selezione di film che esplorano temi di spazio, immaginazione e vita contemporanea. La 24ª edizione si terrà al cinema La Compagnia, offrendo un’occasione per scoprire opere provenienti dalla Corea, in un contesto che unisce cultura e cinema.
Roma, 16 gen. (askanews) – Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia di Firenze. Un’immagine pop-surreale che racconta l’anima del cinema coreano contemporaneo. Al centro della locandina, svelata oggi sui social, una figura femminile che indossa un casco da astronauta trasparente che, invece di contenere ossigeno, racchiude un’esplosione di fiori: dalle orchidee agli ibischi fino alle margherite – trasformando lo spazio in un ecosistema vitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
