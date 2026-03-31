Un procedimento legale coinvolge il rapper italiano Fedez e l’imprenditore italo-americano Paolo Zampolli, che ha richiesto cinque milioni di euro di danni. La disputa è stata discussa nel corso di una puntata di Pulp Podcast, dove sono state rivelate alcune dichiarazioni dell'artista. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media a causa dell’alto livello di esposizione pubblica.

Uno scontro legale ad alta esposizione mediatica si è aperto tra l’ imprenditore italo-americano Paolo Zampolli e il rapper Fedez. Al centro della vicenda alcune affermazioni contenute nel Pulp Podcast e in un post su Instagram, ritenute dall’imprenditore lesive della propria reputazione e legate al controverso caso degli Epstein Files. Zampolli ha presentato una querela per diffamazione aggravata presso la Procura di Milano, depositata dall’avvocato Maurizio Miculan in sei pagine di documentazione. La richiesta di risarcimento economico ammonta a non meno di 5 milioni di euro, cifra che riflette, secondo la difesa, la gravità del danno reputazionale subito e la visibilità internazionale dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Epstein Files, Fedez nei guai: l’amico di Trump gli chiede 5 milioni di danni. Cosa ha detto a Pulp Podcast?

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