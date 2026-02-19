Il Newcastle ha messo gli occhi su Daniele Ghilardi, dopo che il difensore della Roma ha mostrato buone prestazioni nelle ultime partite. La società inglese sta valutando il talento italiano, che ha già attirato l’interesse di altri club europei. Ghilardi, classe 2003, ha conquistato spazio in Serie A e ora si trova sotto i riflettori del massimo campionato britannico. La Roma ha già blindato il giocatore con un nuovo contratto, ma il suo nome continua a circolare nel mondo del calcio internazionale.

Le recenti prove di Daniele Ghilardi stanno facendo crescere l’attenzione oltre l’Italia. Il Newcastle avrebbe inserito il centrale classe 2003 tra i profili monitorati, attratto dalla continuità e dall’impatto mostrati nelle ultime settimane. In questi casi il primo passo è l’osservazione, per verificare rendimento e crescita. Ghilardi: l’interesse del Newcastle e la crescita con Gasperini. Da soluzione di rotazione a opzione stabile: Ghilardi ha capitalizzato minuti e opportunità, alzando il rendimento e guadagnando considerazione in un contesto tecnico esigente. L’interesse inglese si spiega anche con la maturazione evidenziata dal difensore, reduce da una fase in cui è spesso stato tra i più convincenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Newcastle su Ghilardi: la Premier League osserva, ma la Roma lo ha già blindato

Leggi anche: Premier League, il Boxing Day è in forma ridotta! Oggi solo Manchester United Newcastle in campo: ma perché? La nota del campionato riguardo la scelta

Pio Esposito, la Premier League lo vuole: l'Inter pensa già al rinnovo.La Premier League ha messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, attirata dalle sue prestazioni che stanno sorprendendo, mentre l'Inter si prepara già a offrirgli un nuovo contratto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.