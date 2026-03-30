Ricerca attiva del lavoro | al via un nuovo progetto dedicato all' orientamento

Da brindisireport.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 aprile 2026 alle 10:30, presso il Municipio, sarà presentato il progetto “Latiano: crescere, orientarsi, scegliere”. Il Comune ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Puglia attraverso un avviso pubblico, destinato a sostenere la ricerca attiva del lavoro. L'iniziativa mira a offrire un supporto pratico alle persone in cerca di occupazione nel territorio.

L'1 aprile sarà presentato "Latiano: crescere, orientarsi, scegliere". Tra gli elementi centrali dell'iniziativa: 30 laboratori esperienziali, tre Job Days e 20 eventi di comunicazione LATIANO - Un nuovo aiuto nella ricerca del lavoro: sarà presentato ufficialmente mercoledì 1 aprile 2026 alle 10:30, presso il Municipio, il progetto “Latiano: crescere, orientarsi, scegliere”, presentato dal Comune e ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico Punti Cardinali FOR work, a valere sul Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027. L'incontro rappresenterà un momento pubblico di avvio di un percorso strutturato e innovativo, finalizzato a rafforzare l'orientamento al lavoro, sostenere l'inclusione sociale e valorizzare le opportunità offerte dal territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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