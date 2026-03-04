Stromboli al via la ricostruzione delle travi dell' approdo di Scari

A Stromboli iniziano domani i lavori di ricostruzione delle travi dell’approdo di Scari. L’intervento mira a ripristinare il transito dei mezzi pesanti, dopo che le mareggiate del ciclone Harry avevano danneggiato la struttura. La riparazione è considerata essenziale per riaprire completamente l’accesso all’approdo e rimuovere le restrizioni attualmente in vigore.

Intervento decisivo che consentirà il ripristino del transito dei mezzi pesanti, ponendo fine alle limitazioni imposte dopo i danni causati dalle mareggiate del ciclone Harry Cominceranno domani i lavori per la ricostruzione delle travi dell'approdo di Scari a Stromboli. Un intervento decisivo che consentirà il ripristino del transito dei mezzi pesanti, ponendo fine alle limitazioni imposte dopo i danni causati dalle mareggiate del ciclone Harry, che aveva colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. Già stasera è atteso l'arrivo del pontone - una piattaforma galleggiante da lavoro partito da Milazzo nel primo pomeriggio - che provvederà alla rimozione del materiale già demolito liberando così l'area del cantiere.