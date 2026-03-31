XRP a 1.300$ | Deaton teme un nuovo Gensler senza leggi scritte

Il 31 marzo 2026, il prezzo di XRP ha raggiunto i 1.300 dollari. In quel giorno, l’avvocato John Deaton ha espresso preoccupazione riguardo alla stabilità del mercato statunitense, evidenziando timori legati a possibili sviluppi normativi e alla mancanza di leggi scritte chiare in materia.

Il 31 marzo 2026, mentre il prezzo di XRP si attesta a 1.300 dollari, l’avvocato John Deaton ha lanciato un monito urgente sulla stabilità del mercato statunitense. La preoccupazione centrale non riguarda una valuta digitale della banca centrale, ma la possibile elezione di un futuro presidente della SEC che potrebbe replicare le azioni di Gary Gensler. Secondo l’analisi dell’esperto legale, l’unica difesa contro questo scenario è l’approvazione immediata di una legge scritta dal Congresso. L’ombra di un nuovo Gensler sul settore crypto. John Deaton, figura chiave nella causa SEC contro Ripple, ha espresso oggi sui social media il timore che il sistema normativo americano possa crollare senza una base legislativa solida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP a 1.300$: Deaton teme un nuovo Gensler senza leggi scritte Articoli correlati Frana a Niscemi, tre scuole chiuse: oltre 300 bimbi senza aula. Al lavoro per soluzioni rapide senza doppi turni né didattica a distanzaLa frana che ha colpito Niscemi, piccolo comune in provincia di Caltanissetta, ha costretto alla chiusura di tre plessi scolastici di un istituto... Via Falcinello 18 mesi senza ponte "Le promesse... scritte sull’acqua""Detriti, ghiaia e terra ancora da rimuovere: a che punto sono i lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello?". Ripple XRP Change is COMING in 3 days - THIS HAPPENS FIRST