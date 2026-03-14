A 18 mesi dall’incidente che ha reso inagibile il ponte di via Falcinello, i lavori di ricostruzione sono ancora in corso. Sul posto si trovano detriti, ghiaia e terra che non sono stati ancora rimossi, sollevando dubbi sulla progressione dei lavori. Le promesse fatte sono state scritte sull’acqua e la situazione resta al centro dell’attenzione.

"Detriti, ghiaia e terra ancora da rimuovere: a che punto sono i lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello?". Lo chiede il Partito democratico sarzanese che, a diciotto mesi dalla chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte sul Calcandola, torna a calcare la mano sui disagi quotidiani subiti dai residenti e dalle attività economiche della zona interessata ai lavori, ma anche da tutti i lavoratori e i cittadini costretti, a causa del perdurare dell’intervento, a misurarsi con l’appesantimento del traffico soprattutto nelle ore di punta. "È passato più di un anno e mezzo da quando il vecchio ponte sul torrente Calcandola in via Falcinello è stato chiuso per i lavori di demolizione e ricostruzione che, tra sospensioni e ritardi, sono tuttora in corso – spiegano i consiglieri comunali del Pd –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Falcinello 18 mesi senza ponte "Le promesse... scritte sull’acqua"

Articoli correlati

Promesse scritte con ChatGpt: nozze vengono annullate dal giudicePer redigere il testo, che nelle intenzioni dell'officiante avrebbe dovuto avere un tono scherzoso, era stata utilizzata in modo inappropriato l'IA È...

Leggi anche: Lavori al ponte sull’Elsa: "Chiuderà per sette mesi"

Approfondimenti e contenuti su Via Falcinello

Discussioni sull' argomento Via Falcinello 18 mesi senza ponte Le promesse... scritte sull’acqua; Pd Sarzana: Diciotto mesi senza ponte, a che punto sono i lavori in Via Falcinello?; Sabbadini, quale futuro? La gestione della struttura resta avvolta nel mistero.

Pd Sarzana: Diciotto mesi senza ponte, a che punto sono i lavori in via Falcinello?Pd Sarzana: Diciotto mesi senza ponte, a che punto sono i lavori in Via Falcinello? ... msn.com