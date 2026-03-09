WWE | Oba Femi continua a spingere per un match contro Brock Lesnar
Oba Femi ha dichiarato pubblicamente di voler affrontare Brock Lesnar in un match WWE. L’atleta ha ripetutamente espresso questa intenzione, mantenendo viva la discussione sulla possibilità di un incontro tra i due. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle trattative in corso, ma l’interesse di Femi resta evidente.
Oba Femi non nasconde le sue ambizioni e continua a parlare apertamente della possibilità di affrontare Brock Lesnar in un grande match WWE. Le speculazioni su un possibile scontro tra i due sono iniziate durante il Royal Rumble del 2026. In quell’occasione Femi entrò nel match con il numero uno e riuscì a restare sul ring per ben 39 minuti, prima di essere eliminato proprio da Lesnar con una German Suplex. Il faccia a faccia tra i due generò immediatamente grande interesse tra i fan. Nonostante alcune indiscrezioni abbiano escluso il match dalla card di WrestleMania 42, Femi continua ad alimentare l’idea di questo confronto. Femi: “Sarebbe fantastico affrontarlo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
