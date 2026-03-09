Oba Femi ha dichiarato pubblicamente di voler affrontare Brock Lesnar in un match WWE. L’atleta ha ripetutamente espresso questa intenzione, mantenendo viva la discussione sulla possibilità di un incontro tra i due. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle trattative in corso, ma l’interesse di Femi resta evidente.

Oba Femi non nasconde le sue ambizioni e continua a parlare apertamente della possibilità di affrontare Brock Lesnar in un grande match WWE. Le speculazioni su un possibile scontro tra i due sono iniziate durante il Royal Rumble del 2026. In quell’occasione Femi entrò nel match con il numero uno e riuscì a restare sul ring per ben 39 minuti, prima di essere eliminato proprio da Lesnar con una German Suplex. Il faccia a faccia tra i due generò immediatamente grande interesse tra i fan. Nonostante alcune indiscrezioni abbiano escluso il match dalla card di WrestleMania 42, Femi continua ad alimentare l’idea di questo confronto. Femi: “Sarebbe fantastico affrontarlo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi continua a spingere per un match contro Brock Lesnar

Articoli correlati

Leggi anche: WWE: Brock Lesnar vs Oba Femi, match per WrestleMania 42 non ancora confermato

WWE: Booker T immagina Oba Femi contro Brock Lesnar: possibile eliminazione shock alla Royal Rumble?Booker T ha acceso l’immaginazione dei fan parlando di uno scenario che potrebbe cambiare il futuro di uno dei giovani più imponenti della WWE.

oba Femi Attack Brock Lesnar #brocklesnar

Tutto quello che riguarda Oba Femi

Temi più discussi: Un veterano della WWE esprime preoccupazione per un 27enne pronto a sfidare Brock Lesnar a WrestleMania; WWE | Oba Femi annienta The Miz e manda un messaggio al roster; RAW 09-03-2026 – Anteprima; La WWE non ha ancora svelato chi affronterà Brock Lesnar a WrestleMania 42.

WWE: Oba Femi appare a Main Event in attesa di decidere per quale brand firmareOba Femi ha ottenuto un’altra vittoria questa settimana, ma non a RAW o a SmackDown. L’ex campione NXT ha invece combattuto nell’ultima puntata di Main Event, sconfiggendo Joaquin Wilde, mentre si ... zonawrestling.net

WWE: Oba Femi si sente pronto per il main rosterOba Femi sa esattamente dove si trova e non è timido su sé stesso. Il due volte campione di NXT è pienamente consapevole che il suo nome è già stato menzionato per un possibile ingresso nel roster ... spaziowrestling.it

Oba Femi Vs Johnny Gargano - WWE SmackDown 06/03/2026 - facebook.com facebook

WWE: Oba Femi sfida Rusev a Raw, scontro tra potenze a Seattle x.com