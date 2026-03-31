WWE | Ridge Holland starebbe per tornare al wrestling dopo il controverso addio alla compagnia

Dopo il suo licenziamento dalla WWE, Ridge Holland sarebbe pronto a tornare nel mondo del wrestling. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, considerando il suo addio che aveva suscitato molte discussioni tra i fan. Attualmente, non sono state fornite conferme ufficiali, ma si parla di un possibile ritorno di Holland nel circuito.

Al tempo del suo licenziamento dalla WWE, la situazione di Ridge Holland fece assoluto scalpore tra i fan e anche gli addetti ai lavori, in quanto il wrestler aveva accusato la WWE di averlo licenziato mentre infortunato, a maggior ragione quando l’infortunio è avvenuto durante i tapigns della TNA, compagnia che collabora con la WWE ma senza che i wrestler che vi appaiono percepiscano benefit economici. Dopo mesi di distanza, ora Ridge Holland, con il suo vero nome, Luke Menzies, si è raccontato parlando del suo futuro. Durante un episodio del Wakefield Trinity Heritage Podcast del 24 marzo, Luke Menzies ha rivelato che il desiderio di... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ridge Holland starebbe per tornare al wrestling dopo il controverso addio alla compagnia Articoli correlati WWE: La compagnia starebbe costruendo una storyline mondiale attorno a Chelsea Green grazie a “Unreal”?Le parole di Michael Hayes in “Unreal” scatenano polemiche, ma potrebbero essere l’inizio di un’inaspettata scalata verso il titolo mondiale. WWE: Un altro talento annuncia il suo addio alla compagniaDopo Tommaso Ciampa e il per certi versi sorprendente abbandono di Ava, la WWE perderà un altro talento on-screen tra pochissimi giorni. Aggiornamenti e notizie su Ridge Holland Ridge Holland Says WWE Cut His Pay Because ‘They’ Didn’t See The Value In HimRidge Holland opened up about taking a significant pay cut in WWE after ‘they’ didn’t see value in him. Former WWE Superstar Ridge Holland appeared on Busted Open Radio to address the controversy ... sports.yahoo.com Ridge Holland Reflects On Roller Coaster WWE Journey Leading Up To ReleaseFormer WWE star Ridge Holland has been the center of much discussion lately, with the company letting the injured wrestler's contract expire before then informing him the contract was being terminated ... sports.yahoo.com