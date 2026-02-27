Nella docu-serie Netflix WWE: Unreal, le dichiarazioni di Michael Hayes su Chelsea Green hanno suscitato grande fermento tra fan e addetti ai lavori. La WWE sta costruendo una storyline mondiale attorno a Chelsea Green, secondo quanto si apprende da alcune fonti non ufficiali. La protagonista, Chelsea Green, è al centro di questa recente attenzione mediatica.

Le parole di Michael Hayes in “Unreal” scatenano polemiche, ma potrebbero essere l’inizio di un’inaspettata scalata verso il titolo mondiale. Le dichiarazioni di Michael Hayes su Chelsea Green, emerse nella docu-serie Netflix WWE: Unreal, hanno scatenato un vero putiferio tra fan e addetti ai lavori. Hayes aveva lasciato intendere che Green non fosse adatta al main event, paragonandola a nomi come Charlotte Flair e Tiffany Stratton, considerate — secondo lui — il tipo di superstar da lanciare ai vertici della card, mentre il ruolo di Green sarebbe quello di “aiutare a far crescere le altre”. Parole pesanti, soprattutto perché pronunciate da un dirigente WWE ancora in carica come vicepresidente e senior producer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia starebbe costruendo una storyline mondiale attorno a Chelsea Green grazie a “Unreal”?

