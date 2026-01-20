WWE | Canti infelici per Logan Paul per la controversia sul Giappone durante la puntata di WWE RAW

Durante l'ultimo episodio di WWE RAW su Netflix, Logan Paul ha partecipato a un incontro che ha suscitato alcune controversie, in particolare riguardo alle sue dichiarazioni sul Giappone. Logan Paul, insieme a Bronson Reed e Austin Theory, si è confrontato con Rey Mysterio, Penta e Dragon Lee. La vicenda ha generato commenti contrastanti tra i fan, evidenziando come anche gli eventi sportivi possano essere influenzati da questioni di sensibilità culturale.

Logan Paul ha fatto squadra con, Bronson Reed e Austin Theory, per affrontare Rey Mysterio, Penta e Dragon Lee nell'episodio di questa settimana di WWE RAW su Netflix. Lo show è andato in onda in diretta da Belfast, Irlanda del Nord. Sebbene sia abituato alle reazioni ostili del pubblico negli Stati Uniti, non si sarebbe aspettato che il pubblico di Belfast avrebbe tirato fuori qualche segreto del suo passato per inventarsi un coro esilarante. Logan Paul in difficoltà. Durante il match, i fan hanno iniziato a intonare cori che prendevano in giro il famigerato viaggio di Paul in Giappone nel 2017, cantando: "He's banned from Japan, he's banned from Japan, Logan Paul, he's banned from Japan.

