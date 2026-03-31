WWE | Goldberg arrabbiato con Triple H per la gestione del suo ritiro

Bill Goldberg si è mostrato insoddisfatto riguardo alla gestione del suo ritiro dalla WWE, esprimendo pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Triple H. La discussione riguarda le decisioni prese durante il processo di addio alla federazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sui commenti rilasciati. La questione coinvolge direttamente le relazioni tra il lottatore e i vertici della WWE.

Quando si pensa a Bill Goldberg, sicuramente il primo pensiero è la sua celebre winning streak in WCW, o magari si può pensare alla sua non esaltante esperienza in WWE, ma è altrettanto probabile che nominando Goldberg si torni al suo ultimo match, avvenuto a Saturday Night’s Main Event contro Gunther nel luglio 2025. Sicuramente, la questione è ancora ben salda nella mente del diretto interessato, che qualche giorno fa ha avuto modo di esprimersi nuovamente in merito. Le parole di Goldberg sul suo ritiro. Nel corso di un meet and greet del 29 marzo, Goldberg si è confrontato con un fan riguardo al momento in cui il suo discorso di addio è stato bruscamente tagliato e la diretta si è conclusa proprio nel bel mezzo di un momento che in teoria avrebbe dovuto essere toccante e celebrativo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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