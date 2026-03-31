Nell’ultima puntata di Raw, CM Punk ha reagito immediatamente dopo essere stato colpito da Roman Reigns, che lo ha mandato a sbattere contro il tavolo dei commentatori. La scena si è conclusa con Punk che sorrideva, lasciando in sospeso le conseguenze di quel colpo.

La scorsa settimana Raw si è chiuso con CM Punk che sorrideva nonostante fosse stato schiantato sul tavolo di commento da Roman Reigns. Il Tribal Chief aveva ceduto alle sue provocazioni e, imbeccato dal cugino Jey, lo aveva assalito brutalmente concludendo il suo attacco con una powerbomb. Questa notte i due si sono confrontati ancora una volta sul finire di Raw e l’esito è stato opposto. Stessa risata, esiti diversi. Il primo a prendere la via del ring è stato Roman Reigns, ma il Tribal Chief ha avuto pochi attimi per parlare ed è stato subito raggiunto da CM Punk. Il campione mondiale non ha perso tempo ed è partito all’attacco del futuro sfidante nel main event di WrestleMania che in un primo momento ha avuto la meglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Arriva subito la vendetta di CM Punk, Reigns finisce schiantato sul tavolo di commento

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