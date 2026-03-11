Workshop di scrittura e lettura consapevole a Zola

A Zola si svolge un workshop di scrittura e lettura consapevole presso La Mandria, rivolto a chi ha passione per i libri e desidera imparare a scrivere. L'evento è aperto a chi vuole approfondire le tecniche di scrittura e migliorare la comprensione dei testi. Partecipanti di tutte le età possono iscriversi per scoprire nuovi modi di avvicinarsi alla lettura e alla scrittura.

A La Mandria arriva un Workshop di Scrittura pensato per chi ama perdersi tra le pagine di un libro e sogna di crearle.Con Oriana Ramunno e Scilla Bonfiglioli, scrittrici e autrici residenti a Bologna, che hanno pubblicato opere tradotte in numerose lingue e riconosciuti anche a livello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Paper Street, il corso di lettura e scrittura creativa di Atc: c’è tempo fino a domenica 18 gennaio per iscriversiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... In viaggio nel laboratorio di scrittura di Nadia Terranova: “Nella scrittura cerco le verità plurali”Trasformare un libro in spettacolo teatrale significa restituire alla parola scritta una nuova vita. Contenuti e approfondimenti su Workshop di scrittura e lettura... Temi più discussi: Tutto esaurito il workshop di stand-up comedy con Filippo Giardina; Workshop di Recitazione - Bestiario dell’anima; Riscoprire la bellezza della scrittura a mano: a Dogliani un workshop di calligrafia in biblioteca; Workshop di avvicinamento alla poesia di Achmatova, Anedda e Campo. A Dogliani un workshop sulla scrittura a mano con Cinzia CognoL'iniziativa, proposta dal gruppo Innamorati della lettura e dalla Biblioteca L. Einaudi, si terrà il 14 marzo alle ore 16 ... cuneodice.it Scrittura creativa e recitazione: a luglio Varese ospita due workshop dell’associazione M.Art.EVARESE, 5 giugno 2023-Nel mese di luglio Varese ospita due workshop intensivi dedicati alla scrittura creativa e alla recitazione. I due corsi si terranno nella suggestiva sede di Villa Panza: il ... varese7press.it Il nostro workshop di #yoga di ieri con la coach Daniela #palestresporting - facebook.com facebook