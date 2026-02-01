La scrittura creativa sfida l' intelligenza artificiale | nuovo corso di 40 ore

La scrittura creativa diventa un banco di prova per l’intelligenza artificiale. A Brindisi, l’associazione Brindisi e le Antiche Strade organizza un nuovo corso di 40 ore dedicato alla formazione in letteratura. L’obiettivo è mettere alla prova le capacità umane rispetto alle macchine nel campo della scrittura e della creatività.

Un percorso formativo guidato dalla scrittrice Carmen Nolasco esplorerà le tecniche narrative tra tradizione e innovazione digitale. Mercoledì 4 febbraio la presentazione ufficiale BRINDISI - L'associazione di promozione sociale Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere - Accademia degli Erranti e Statio Peregrinorum, lancia una sfida nel campo della formazione letteraria. Dal 18 febbraio 2026, presso la Casa di Quartiere - Accademia degli Erranti, prenderà il via il corso "Scrittura creativa: le parole non dormono tranquille", che coniuga le tecniche narrative tradizionali con le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale.

