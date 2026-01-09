Giorgia torna a esibirsi a Firenze in concerto. Dopo un 2025 caratterizzato da successi e riconoscimenti, l’artista si prepara a esibirsi dal vivo, offrendo al pubblico la sua musica e la sua interpretazione. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate e vivere un’esperienza musicale autentica.

Dopo un 2025 da record che l'ha vista dominare ogni classifica, Giorgia è pronta a riprendersi il palco. Se il tour autunnale ha registrato il tutto esaurito in ogni città, la vera attesa è ora per il ritorno della cantante nei grandi palazzetti nel 2026. L'appuntamento più atteso dai fan toscani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Giorgia in concerto a Firenze

Leggi anche: Firenze, arriva Giorgia in concerto al Mandela Forum

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giorgia in tour: date, scaletta e tutto quello che c’è da sapere; Giorgia torna in concerto a Torino; Capodanno, l'Italia e il mondo festeggiano il 2025. Meloni: «Auguro un anno d'orgoglio, lavoro e benessere».

Giorgia, scaletta concerto a Sordevolo: orario, biglietti, viabilità e tutto quello che c'è da sapere - Il 2025 segna un anno speciale per Giorgia, che torna ad abbracciare il suo pubblico con due tour distinti, ognuno con un’anima e un’atmosfera propria. ilmessaggero.it

Giorgia, 'un anno incredibile ma continuo a studiare' - "Il tempo regala un legame col pubblico che è l'unica cosa che conta veramente. ansa.it

Giorgia ha i superpoteri: da X Factor ai palazzetti senza batter ciglio. Eravamo al concerto di Milano con Blanco e Irama in bilico tra (grande) talento e (bei) sogni - E poi la vedi lassù, sopra un palco enorme, sospesa in aria in un ascensore, in mezzo a finestre aperte verso un mondo immaginario, che intona il successo di questa estate “L’Unica”. ilfattoquotidiano.it

Golpe- Giorgia Live @Mandela Forum Firenze 8/12/2025

Stasera il concerto di Giorgia a Roma. Come è andato quello di venerdì e la scaletta che ha scelto per il tour - facebook.com facebook