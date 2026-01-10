Torna “Play Out“ per artisti emergenti.

MONTELUPO FIORENTINO Giovani sempre più abituati a vivere l’ascolto attraverso smartphone e piattaforme social. Locali sempre meno affollati e una scena musicale che fa fatica a rinnovarsi. Da qui, l’idea di creare nuove occasioni di incontro tra pubblico e artisti. È con questo obiettivo che prende il via la seconda edizione di “ Play Out “, contest musicale promosso dallo studio di produzione e scuola di musica Labella, dal live club OttoBit Art Lab (entrambe realtà di Montelupo), dall’associazione Vitamina M di Montespertoli (RockUnMonte Festival) e da Orme Radio. Un progetto comune per rilanciare la musica dal vivo e valorizzare le band emergenti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

