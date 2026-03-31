Durante il fine settimana di Pasqua, nella città si sono susseguite visite a luoghi storici e percorsi tematici. Tra le attrazioni coinvolte ci sono state visite guidate alla Villa Malvasia, incontri presso il complesso di Santo Stefano e escursioni lungo percorsi che raccontano storie di acqua. Alcune iniziative hanno anche incluso narrazioni legate a leggende e misteri locali, attirando numerosi visitatori.

. ecco il programma dell'associazione Vitruvio per le giornate di festa e quelle intorno alla Pasqua. Cunicoli nascosti, draghi impagliati, torri che camminano e tesori sepolti.Benvenuti in Bologna Impossibile, un viaggio serale tra le pieghe più assurde, leggendarie e improbabili della città. Una camminata urbana dove i confini tra realtà e invenzione si perdono, dando voce a racconti popolari, esagerazioni storiche, strane invenzioni e misteri mai del tutto risolti.Tra una via e l’altra, Bologna rivela il suo volto più bizzarro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Weekend di Pasqua tra misteri e meraviglie: Bologna Impossibile, Villa Malvasia, Santo Stefano e storie d’acqua

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