Navigli curiosi | storie e misteri sul filo dell’acqua

Oggi, alcuni tratti dei Navigli sono ancora visibili, mentre le loro acque conservano storie di antichi mestieri, leggende e vicende di vita quotidiana. Tra le acque e le sponde, si sono svolti eventi storici e si sono tramandate tradizioni che affondano nel passato della città. Questi canali rappresentano un patrimonio storico ancora vivo, anche se in parte scomparso.

Oggi, dei Navigli restano solo alcuni tratti visibili, ma le loro acque continuano a custodire racconti affascinanti, leggende, antichi mestieri, eresie dimenticate e storie di vita quotidiana. Un tempo Milano era attraversata da una fitta rete di canali navigabili, veri e propri “nervi d’acqua” che la collegavano al mondo.Questo percorso è un viaggio nella memoria fluida della città: ripercorreremo la storia e l’evoluzione dei Navigli, ma soprattutto daremo voce a chi su queste sponde ha vissuto, lavorato o trovato rifugio. Dai duchi e dagli ambasciatori che entravano a Milano su barconi sontuosi, agli operai, lavandaie, eretici e poeti.Tra le voci più intense, quella di Alda Merini, che proprio sui Navigli ha abitato e lasciato parole intrise di dolore, amore e incanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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