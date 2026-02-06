Bologna si prepara a vivere un weekend all’insegna dell’arte con Arte Fiera e Art City. La città si anima tra esposizioni e mostre, ma la vera scena si svolge in cielo. Le previsioni meteo parlano di un cielo sereno e limpido, perfetto per godersi le iniziative all’aperto. Mentre gli artisti espongono le loro opere, i bolognesi e i visitatori si godono il panorama, tra musei, piazze e vie del centro. È il momento di scendere in strada e assaporare l’arte anche sotto il cielo, senza fretta e

Bologna, 6 febbraio 2026 - La vera performance che ci aspettiamo da questi giorni in cui Bologna festeggia la bellezza dell’arte, grazie ad Art City che invade la città con oltre 300 eventi, è quella del cielo. Che sia clemente con l’acqua, che la pioggia stia lontana per permettere spostamenti leggeri tra una cosa e l’altra da vedere. Anche perché molti eventi sono all’aperto, siano essi opere pubbliche ho chiese diroccate ho ancora chiostri illuminati. Ecco alcune mete imperdibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend di Arte Fiera, 6 meraviglie da vedere all'aperto in giro per Bologna

Approfondimenti su Arte Fiera

Il fine settimana a Bologna si preannuncia intenso con eventi di richiamo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Le ultime lettere di Jacopo Ortis – Ugo Foscolo | Audiolibro Completo in Italiano

Ultime notizie su Arte Fiera

Argomenti discussi: I 10 eventi da non perdere nel weekend di Arte Fiera e Art City; Arte Fiera 2026: le novità e cosa non perdere della 49esima edizione; Art City 2026, il programma delle mostre che accompagnano Arte Fiera e accendono Bologna di luce nuova; Tutto pronto a Bologna per il ritorno di Arte Fiera.

Arte Fiera Bologna: date, programma ed eventi dell'edizione 2026Arte Fiera ritorna a Bologna dal 6 all'8 febbraio con 201 espositori. Il titolo dell'edizione 2026, Cosa sarà, racconta di una proiezione verso il futuro ... tg24.sky.it

Arte Fiera Bologna 2026: la guida definitiva di Vogue Italia alla fiera d'arte che vuole essere la festa delle gallerieGli appuntamenti, le mostre, le performance, le gallerie, i musei, gli artisti e le artiste da scoprire tra la fiera e la città che si apre con Art City ... vogue.it

In programma dal 6 all’8 febbraio, Arte Fiera fa di Bologna l’epicentro del sistema dell’arte italiano e internazionale, catalizzando moltissimi eventi collaterali in città. Un utile strumento per orientarsi facebook

I 10 eventi da non perdere nel weekend di Arte Fiera e Art City x.com