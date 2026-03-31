Webuild a Clough contratto da 116 mln per la centrale a gas Kwinana in Australia

Webuild ha firmato un contratto con Clough del valore di 116 milioni di euro per la realizzazione della centrale a gas Kwinana in Australia. Questa commessa rafforza la presenza del gruppo nel paese e testimonia il suo impegno nel settore energetico locale. La centrale a gas Kwinana rappresenta un progetto chiave in ambito di infrastrutture energetiche.

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Webuild consolida la sua presenza in Australia, confermando il ruolo di partner di riferimento nel percorso di decarbonizzazione del Paese. La controllata Clough, storica realtà industriale australiana, si è aggiudicata il contratto da 116 milioni di euro, 100% Clough, per la progettazione e la costruzione della “Kwinana Gas Power Generation 2 (K2)”, una centrale a gas a ciclo aperto da 220 MW a Kwinana, 40 chilometri a sud di Perth, da realizzare per conto di AGL Energy. L’iniziativa, si legge in una nota di Webuild, si inserisce nella più ampia strategia di supporto alla transizione energetica dell’Australia, per cui Webuild e Clough sono già impegnati in opere idroelettriche complesse come Snowy 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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#Webuild Group is strengthening its presence in #Australia: its local subsidiary Clough has been awarded a €116-million design and construct (D&C) contract (100% Clough) for the Kwinana Gas Power Generation 2 (K2) Project. The projects consist of a 2 - facebook.com facebook

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