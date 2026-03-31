Il gruppo Webuild ha firmato un contratto da 116 milioni di euro con Clough per la costruzione della centrale a gas Kwinana Gas Power Generation 2 in Australia. La firma rafforza la presenza dell’azienda nel Paese e si inserisce nel processo di decarbonizzazione locale. La notizia è stata comunicata il 31 marzo.

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Webuild consolida la sua presenza in Australia, confermando il ruolo di partner di riferimento nel percorso di decarbonizzazione del Paese. La controllata Clough, storica realtà industriale australiana, si è aggiudicata il contratto da 116 milioni di euro, 100% Clough, per la progettazione e la costruzione della 'Kwinana Gas Power Generation 2 (K2)', una centrale a gas a ciclo aperto da 220 Mw a Kwinana, 40 chilometri a sud di Perth, da realizzare per conto di Agl Energy. L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di supporto alla transizione energetica dell'Australia, per cui Webuild e Clough sono già impegnati in opere idroelettriche complesse come Snowy 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, a Clough contratto da 116 milioni per centrale a gas 'Kwinana Gas Power Generation 2'

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