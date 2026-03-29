La crisi energetica globale ha riacceso l’attenzione sull’Asia centrale, regione chiave per gas, petrolio e corridoi strategici. Le tensioni sui mercati hanno portato a un aumento delle attività di esplorazione e di negoziazioni legate alle risorse naturali e alle rotte di transito. Le nazioni della zona si preparano a nuove dinamiche di accesso e controllo delle risorse, in un quadro di complessità geopolitica crescente.

Con la crisi energetica innescata dalla guerra nel Golfo, le riserve di Kazakistan e Turkmenistan fanno gola a Cina, Russia ed Europa. Tra nuovi equilibri e rischi. La crisi energetica che sta sconquassando i mercati mondiali, con grandi interrogativi sull’approvvigionamento e i costi futuri, soprattutto per Europa e Asia, è la seconda nel giro di pochi anni: se nel 2022 l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Mosca aveva dato il via al disaccoppiamento tra i Paesi dell’Ue e la Russia, il conflitto in Medio Oriente sta nuovamente rimescolando le carte ovunque, evidenziando la vulnerabilità delle vie per le forniture dagli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gas, petrolio e corridoi strategici: così l’Asia centrale torna nel Grande Gioco

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