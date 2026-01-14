Webuild affidato al Consorzio Metro C contratto da 776 milioni per nuova tratta t1 della metro di Roma

Webuild ha ottenuto un contratto da 776 milioni di euro dal Consorzio Metro C per la realizzazione della nuova tratta T1 della metro di Roma. Questa aggiudicazione rafforza la posizione dell’azienda nel settore delle infrastrutture di mobilità sostenibile a livello internazionale, seguendo recenti successi in progetti di metropolitane in Riyadh e Napoli. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di reti di trasporto urbane efficienti e innovative.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Un nuovo progetto che consolida la leadership globale di Webuild nel settore metro e della mobilità sostenibile: è l'affidamento della Tratta T1 della Linea C di Roma, che segue le aggiudicazioni degli ultimi giorni per l'estensione della Red Line della Metro di Riyadh e per la Linea 10 di Napoli. Il gruppo, alla guida del Consorzio Metro C con Vianini Lavori, realizzerà il collegamento strategico tra ClodioMazzini e Farnesina del valore di 776 milioni di euro, di cui 268 milioni di euro in quota Webuild. L'intervento, si legge in una nota, estende ulteriormente l'impatto dell'opera che sta ridisegnando la mobilità di Roma, garantendo al tracciato due nuove stazioni nel quadrante nord della città.

Webuild, contratto da 776 milioni di euro a consorzio per tratta T1 della linea C della metro di Roma - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si è aggiudicata l'affidamento della Tratta T1 della Linea C di Roma, che segue le aggiudicazioni degli ultimi giorni per l'est ... finanza.repubblica.it

Webuild, al Consorzio Metro C il contratto per la realizzazione della nuova tratta della linea C della metropolitana di Roma - Webuild ha comunicato che è stato affidato al Consorzio Metro C il contratto per la realizzazione della nuova tratta T1 della linea C della metropolitana di Roma. soldionline.it

Webuild, nuovo contratto per l’estensione della Red Line della metro di Riyadh RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La Royal Commission for Riyadh City (RCRC) ha assegnato il contratto per l’estensione della Red Line della Metropolitana di Riyadh facebook

