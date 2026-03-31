Vuelle la squadra più vincente in trasferta Quello di Pistoia è stato l’undicesimo sigillo

La squadra più vittoriosa in trasferta ha aggiunto un nuovo successo, il suo undicesimo risultato positivo fuori casa. La partita a Pistoia si è conclusa con questa vittoria, confermando la capacità della squadra di ottenere risultati anche lontano dal proprio impianto di gioco. La sfida si è giocata in assenza di alcuni punti di riferimento e senza il supporto del pubblico di casa.

La forza di una squadra si vede quando è meno protetta dal suo fattore campo, orfana dei suoi punti di riferimento abituali e soprattutto del suo pubblico. E la Vuelle che sta interpretando in maniera favolosa questa stagione, ha piazzato a Pistoia l’11° colpo in trasferta: un numero eccezionale, se si considera che cinque dei dieci componenti della squadra sono ragazzi di poco più di vent’anni, ma invece di pagare lo scotto dell’inesperienza mostrano un’invidiabile spavalderia. A cominciare da Trucchetti, il più piccolo della truppa (classe 2006) che nell’ultimo quarto, quando Stefanini e compagni si sono riavvicinati a -1, ha reso pan per focaccia segnando 5 punti consecutivi con la freddezza di un veterano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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