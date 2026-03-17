Azzurra ottiene la settima vittoria consecutiva in campionato, battendo gli avversari con una prestazione solida in vasca. La squadra ha dominato l'incontro, mostrando un gioco efficace e organizzato. Con questa vittoria, mantiene il secondo posto in classifica, sebbene abbia disputato due partite in meno rispetto alla squadra in testa alla classifica.

Un’altra vittoria, la settima in altrettante partite fino a qui disputate, che consolida il secondo posto in classifica nonostante le due gare in meno rispetto al Certaldo capolista. E sabato prossimo, vincendo il primo dei due recuperi, potrebbe balzare in testa. Intanto, gli uomini di coach Daniele Santini hanno superato a Firenze anche la Pallanuoto Mugello (11-5) nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C di pallanuoto andata in archivio tre giorni fa. Il sodalizio pratese è apparso forse meno brillante rispetto alle precedenti uscite, ma l’obiettivo era quello di vincere ed è stato centrato. E poi c’è la graduatoria a far sorridere: Di Prisco e compagni sono secondi nel girone 4 con 21 punti, ad un solo punto di distanza dai rivali certaldesi e con una lunghezze di margine sui marchigiani del Moie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra, in vasca il settimo sigillo. La squadra domina e gioca bene

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