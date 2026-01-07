La manovra 2026 modifica il calcolo Isee | franchigia sulla prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per famiglie con figli Le simulazioni mostrano riduzioni fino a 10mila euro
La manovra di bilancio 2026 modifica il calcolo dell'Isee, introducendo una franchigia di 91.500 euro sulla prima casa e una nuova scala di equivalenza per le famiglie con figli. Le simulazioni indicano possibili risparmi fino a 10.000 euro. Queste novità influiranno sui parametri di accesso a diverse prestazioni sociali, rendendo più chiara e trasparente la valutazione della situazione economica delle famiglie.
La manovra di bilancio 2026 introduce due modifiche sostanziali al calcolo dell'Isee. La prima riguarda la franchigia sulla prima casa di abitazione, che passa da 52.500 a 91.500 euro. La seconda modifica interessa la scala di equivalenza applicata alle famiglie con almeno due figli. Le due novità operano insieme e determinano una riduzione dell'indicatore economico per proprietari di immobili e nuclei familiari numerosi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Manovra, ecco come cambia l'Isee su casa, scale di equivalenza, Dsu, criptovalute
